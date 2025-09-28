حادثة البصرة.. حقوق الإنسان تطالب بتحقيق فوري والشرطة: سجلنا شكاوى المتظاهرين

شفق نيوز- البصرة

طالب مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، يوم الاحد، بإجراء تحقيق عاجل بتعرض متظاهرين في المحافظة، إلى إطلاق نار عشوائي، فيما أكدت قيادة شرطة المحافظة تسجيل شكاوى المتظاهرين، وبينت أن الحادثة نفذت من قبل حماية أحد المسؤولين.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالبصرة، مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إنه "نطالب بالتحقيق العاجل في الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين أمام شركة النفط من المهندسين والعلوميين والاختصاصات النفطية، نتيجة إطلاق نار عشوائي".

وأضاف أن "الحادث يدعو إلى التوقف أمامه بقوة والعمل على محاسبة المسؤولين عنه"، مبينا أن "المكتب يكرر مطالبه بحماية المتظاهرين والحريات التي كفلها الدستور، ويدعو مجلس المحافظة والسلطة التنفيذية إلى فتح حوار بناء واستماع فاعل لمطالب جميع سكان البصرة، بما يضمن تحقيق مطالبهم المشروعة دون اللجوء إلى التظاهر، ووقف أي شكاوى تُرفع ضد المدافعين عن حقوقهم، وبذل المزيد من حماية الحق في التجمع والتعبير".

وشدّد التميمي على أن "حماية المتظاهرين وضمان حرية التعبير من الأولويات التي يجب صيانتها، و ضرورة مساءلة أي جهة تنتهك هذه الحقوق ووضع آليات فعّالة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً".

إلى ذلك، أصدرت قيادة شرطة المحافظة، بيانا ورد لوكالة شفق نيوز، بينت فيه: "أثناء إقامة حفل تأبيني في دائرة النفط بحضور عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية، تواجد عدد من المتظاهرين خارج المكان، وأثناء خروج إحدى الشخصيات، قام عدد من أفراد حمايته بإطلاق عيارات نارية في الهواء".

وتابعت "قد اتخذت قيادة شرطة محافظة البصرة الإجراءات القانونية اللازمة بتسجيل شكاوى المتظاهرين الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد مطلق النار".

وكان مصدرا امنيا، أفاد صباح اليوم الأحد، بأن مسلحين يستقلون عجلة تحمل لوحات تسجيل حكومية أطلقوا النار تجاه متظاهرين من خريجي الجامعات المطالبين بالتعيين، وذلك أمام بوابات شركة نفط البصرة.

وتداول مدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة مسلحة يرتدون ملابس سوداء اللون، وقد ترجلوا من عجلة دفع رباعي سوداء اللون ايضا ليطلقوا الرصاص فوق رؤوس مجموعة من المتظاهرين، في حين حاولت سيارة مماثلة دهس تلك المجموعة.

ووفقا للفيديوهات فقد غادرت السيارتان مكان الحادث الى جهة مجهولة، ولم تُعرف اذا ماكان هناك إصابات بين صفوف المتظاهرين وهم من كلا الجنسين النساء والرجال.

في غضون ذلك أكد حسن الشاوي ممثل المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، أنهم يتظاهرون منذ أكثر من 7 أشهر، ولم يزرهم اي مسؤول أو يستمع إليهم".

وأضاف أنهم "عندما شاهدوا سيارة أحد المسؤولين أو النواب طالبوه بالنزول والاستماع إليهم، لكن بدلا من ذلك قام أفراد حمايته بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين".

كما اعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة عقيل الفريجي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدث اليوم مع المتظاهرين يعد خرقاً أمنياً واضحاً"، مؤكداً أن "التظاهرة مستمرة منذ وقت طويل وتحت حماية ورعاية القوات الأمنية، ولم يحدث أن يحصل حادث اعتداء عليهم".