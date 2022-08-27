جميعهم من عائلة واحدة.. مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بمصرع واصابة 5 اشخاص من اسرة واحدة بينهم امراة بسبب حادث سير في اطراف قضاء الشرقاط، شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "امرأة توفيت وأصيب زوجها وأطفالها الثلاث بجروح بينها إصابات حرجة بسبب انقلاب عجلتهم بعد انفجار احد اطاراتها وارتطامها بعمود كهربائي، على طريق قرية (جميلة)، غربي قضاء الشرقاط، شمالي صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن " قوة امنية نقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقاً بالحادث".

وتشهد صلاح الدين تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية، وتهالك البنى التحتية.