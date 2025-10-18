آثار نينوى توضح ملابسات تفكيك "بيت أبلحد مراد" التراثي في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أكدت الهيئة العامة للآثار والتراث، يوم السبت، أن تفكيك عقار "بيت أبلحد مراد" التراثي الواقع على ضفاف نهر دجلة ضمن مشروع الواجهة النهرية، جرى وفق تقارير هندسية وفنية دقيقة وليس عشوائياً، بعد ثبوت تعرضه لأضرار إنشائية جسيمة.

وقال مدير آثار وتراث نينوى رويد الليلة، لوكالة شفق نيوز، إن "مساحة العقار تزيد على 1800 متر مربع، وقد أظهرت الفحوصات الإنشائية التي أجراها المكتب الاستشاري لجامعة المنصور والمكتب الاستشاري المتعاقد مع الشركة المنفذة، أن البناء تضرر بشدة جراء الحرق وتآكل حجر الثرش ما جعله غير صالح للترميم".

وأشار إلى أن "القرار قضى بتفكيك الأحجار السليمة وعزلها تمهيداً لإعادة بناء العقار على شكله الأصلي وبنفس المواد المستخدمة سابقاً، وتحت إشراف مباشر من مفتشية آثار وتراث نينوى، مؤكدة أن العملية تمت وفق ضوابط التوثيق والترميم المعتمدة رسمياً".