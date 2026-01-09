آثار كركوك تنفي إعمار "القلعة" من قبل شركة تركية

شفق نيوز- كركوك

نفت دائرة آثار وتراث كركوك، يوم الجمعة، وجود مشروع شامل لإعادة إعمار قلعة كركوك بالكامل من قبل منظمة تيكا (TIKA) التركية.

وقال مدير دائرة آثار وتراث كركوك رائد عكلة محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الأخبار المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي"، مؤكدًا أن "مسؤولية إعمار قلعة كركوك ككل تقع على عاتق الحكومة الاتحادية العراقية، ممثلة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار/ الهيئة العامة للآثار والتراث".

وأوضح محمد أن "قلعة كركوك تُعد موقعًا أثريًا وتراثيًا وطنيًا مهمًا يخضع للقوانين والضوابط العراقية النافذة، ولا يمكن تنفيذ أي أعمال إعمار أو ترميم فيها إلا ضمن خطط علمية معتمدة وبعد استحصال الموافقات الأصولية من الجهات الاتحادية المختصة".

وأضاف أن "دائرة آثار وتراث كركوك لم تمنح أي جهة أجنبية أو محلية صلاحية تنفيذ مشروع شامل داخل القلعة"، مشيراً إلى أن "أي دعم أو تعاون دولي محتمل يكون ضمن إطار قانوني محدد وتحت إشراف مباشر من الجهات العراقية المختصة، وبما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للموقع".

وأكد مدير آثار كركوك أن "الدائرة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار والتراث على إعداد خطط مستقبلية لصيانة وترميم القلعة، وفق الإمكانات المتاحة، وبما ينسجم مع المعايير المعتمدة في الحفاظ على المواقع الأثرية".

ودعا محمد وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار المتعلقة بالملف الأثري، والاعتماد على المصادر الرسمية، لما لقلعة كركوك من أهمية تاريخية ووطنية تتطلب التعامل معها بمسؤولية عالية".

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنباءً تفيد بوجود مشروع شامل لإعادة إعمار قلعة كركوك بالكامل من قبل منظمة تيكا (TIKA) التركية.