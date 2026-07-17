توقف تجهيز محطات كركوك بالبنزين المحسن

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، عن توقف عمليات تحميل البنزين المحسن المخصص لمحافظة كركوك بسبب عطل فني في جهاز الفحص التابع لشركة خطوط الأنابيب النفطية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عطلاً فنياً أصاب جهاز فحص البنزين المحسن في موقع شركة خطوط الأنابيب النفطية بكركوك، ما أدى إلى توقف عمليات فحص وتحميل المادة إلى الصهاريج الناقلة، مبيناً أن التوقف تسبب بتعليق عمليات تجهيز المحطات بالكميات المقررة من البنزين المحسن لحين معالجة الخلل الفني وإعادة الجهاز إلى الخدمة.

وأوضح أن استمرار التوقف سيؤدي إلى تأخير وصول شحنات البنزين المحسن إلى محطات الوقود داخل مدينة كركوك، وقد يتسبب بانقطاع المادة عن بعض المحطات خلال الساعات المقبلة في حال عدم إصلاح العطل بشكل عاجل.

وأشار إلى أن الجهات الفنية المختصة باشرت أعمال الصيانة لمعالجة الخلل وإعادة استئناف عمليات الفحص والتحميل بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الشركة تتابع الموقف بشكل مباشر لتقليل تأثيره على انسيابية توزيع الوقود في المحافظة.