توزيع عشرات ملايين اللترات من البنزين والغاز والنفط الأبيض في كربلاء والنجف خلال 8 أيام

شفق نيوز/ أحصت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، الكميات المجهزة من المنتجات النفطية لمحافظتي كربلاء والنجف لمدة ثمانية أيام، وذلك ضمن استعداداتها لزيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتوجات النفطية، إحسان موسى غانم، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية قامت بتوفير كميات اضافية من المنتجات النفطية كافة (البنزين - زيت الغاز - غاز الطبخ - النفط الابيض) في مستودعات محافظتي كربلاء والنجف ضمن استعداداتها لإستقبال الزوار في ذكرى اربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأكد غانم، أن "الأمور تسير وفق الخطة التي تم وضعها لزيارة الاربعينية، والتي يتم فيها تجهيز المواكب والهيئات الحسينية في محافظتي كربلاء والنجف بالمنتجات النفطية".

وأوضح، أن "الكميات المجهزة لمحافظة كربلاء من (4/ 9 ولغاية 12/ 9) لمنتوج البنزين بحدود (19) مليون لتر ولزيت الغاز بحدود (23) مليون لتر، والنفط الابيض بحدود مليونين و600 ألف لتر، وبلغت عدد اسطوانات الغاز السائل التي تم تجهيزها لغاية التاريخ أعلاه (469325) اسطوانة".

وأضاف غانم، "فيما بلغ عدد المركبات المساهمة من شركة التوزيع بنقل الزائرين (212) والسيارات والآليات الأخرى (حوضيات، سيارات خفيفة، سيارات غاز سائل، حوضيات ماء) بحدود (881) آلية، وعدد الموظفين المشاركين في دعم وتسهيل إيصال الخدمات للزائرين (1672) موظف".

وتابع، "كذلك بالنسبة لمحافظة النجف، حيث بلغت الكميات المجهزة من المنتوجات النفطية من (4/ 9 ولغاية 12/ 9) لمنتوج البنزين بحدود (16) مليون لتر، ولمنتوج زيت الغاز (14) مليون لتر، والنفط الابيض بحدود مليون لتر، والغاز السائل (243415) اسطوانة، بالإضافة إلى تجهيز 350 فرن حصة إضافية من مادة النفط الأبيض، فيما بلغت عدد الآليات والمركبات المشاركة (109) آليات وعدد الموظفين (350) موظفاً".

وبيّن غانم، أن "الخطة التجهيزية تمنح فروع (كربلاء، النجف، بابل) صلاحية زيادة الحصص المخصصة من زيت الغاز والبنزين الحصص المقررة للدوائر الخدمية ضمن الرقعة الجغرافية لتلك المحافظات إضافة الى منح صلاحية تجهيز المواكب والهيئات الحسينية بالنفط الابيض وزيت الغاز للأفران والبويلرات العائدة للمواكب بالاسعار المعتمدة وحسب الحاجة".

وتابع، "اضافة لذلك فأن فرعنا التوزيعي (فرع توزيع كربلاء) يقوم سنوياً بإجراء استعدادات مبكرة لإستقبال الزائرين في اربعينية الامام الحسين ولجميع المناسبات الدينية وما يتخللها من زيارات مليونية بتخصيص كميات كافية من المنتجات النفطية للمواكب الحسينية ووضع خطة توزيعية محكمة، اضافة الى متابعة توفير خزين كاف من تلك المنتجات وحسب تقديرات الخطط والحاجة".