بعد تقرير لشفق نيوز.. السوداني يجد حلاً لمتضرري "الشفل الأصفر" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتخصيص أماكن ومساحات نظامية، لخدمة عمل الباعة المتجولين، أو أصحاب المحال التجارية غير النظامية، التي جرت إزالتها مؤخراً في عدد من الأسواق الشعبية في العاصمة بغداد.

يأتي ذلك، بعد تقرير لوكالة شفق نيوز، سلط الضوء على معاناة الباعة الجوالين وأصحاب البسطات، بالتزامن بدء "الشفل الأصفر" التابعة لأمانة بغداد، حملات رفع التجاوزات وفتح الشوارع والمناطق المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة، ضمن محاولة لإزالة التشوهات وإعادة تأهيل وتطوير المدينة في المرحلة الثانية من مبادرة "بغداد أجمل".

وبحسب بيان لمكتب السوداني، ورد للوكالة، سيكون متاحاً لكل من أزيل محلّه أو نشاطه التجاري عن محرّمات الطرق والشوارع العامة، الاستفادة من فرصة العمل في موقع بديل خاضع لاشتراطات السلامة العامة، وقواعد وتعليمات أمانة بغداد في تشييد الأسواق الشعبية، وبما لا يتجاوز على المُلكية العامة، ولا يقطع حركة السير، ولا يشكل خطراً من ناحية تعليمات الدفاع المدني.

وفي هذه الحملة، لا يقتصر الأمر على أمانة بغداد فقط، بل أن مديرية الدفاع المدني هي الأخرى طالبت بشكل دائم، بإزالة التجاوزات لكونها تحول دون وصول فرق الإطفاء لأداء عملها في حال اندلاع حريق بأي سوق شعبي يكون مكتظاً بالباعة والبسطات.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "بغداد أجمل" ركزت على تطوير الكورنيشات في مناطق الرصافة، من بينها أبو نؤاس، والكاظمية، إضافة إلى تأهيل وتطوير الشوارع والمواقع الأثرية في شارع الرشيد، وسوق المتنبي، وساحة الرصافي.