بغداد تراهن على "الشفل الأصفر" لإعادة النظام والباعة ينتظرون البدائل

شفق نيوز- بغداد

يواصل "الشفل الأصفر" التابعة لأمانة بغداد حملات رفع التجاوزات وفتح الشوارع والمناطق المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة، ضمن محاولة لإزالة والتشوهات وإعادة تأهيل وتطوير المدينة في المرحلة الثانية من مبادرة "بغداد أجمل".

"الشفل الأصفر" وصل يوم أمس الأربعاء إلى واحد من أشهر الأسواق في بغداد، بل أنه الأشهر على مستوى العراق ككل، وهو سوق "مريدي" في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

قبل أن تصل الحملة إلى هذا السوق الشهير كانت أمانة بغداد قد وجهت إنذارات لأصحاب البسطات والمتجاوزين طالبتهم فيها برفع تجاوزاتهم، إلا أنهم لم يستجيبوا ما أدى إلى صدامات بينهم وبين القوات الأمنية المرافقة للحملة.

ويوضح المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن "انطلاق حملة (بغداد أجمل) الثانية شملت جميع دوائر البلدية داخل العاصمة بغداد وهدفها إعمار تطوير وتأهيل وتوسعة الطرق، ومنها مدينة الصدر التي سيتم تطوير عدداً من شوارعها".

ويضيف في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "أعمال التطوير تعارضت مع أصحاب البسطات والمتجاوزين على الأرصفة وعلى نهر الشارع لذلك قمنا برفع التجاوزات وإكمال أعمال التطوير، فهناك تخسفات في الشوارع تم إصلاحها، وكان لابد من ذلك".

ويؤكد أن "الهدف من هذه الإزالة هو إصلاح التخسفات وفتح الخطوط الناقلة لشبكة الصرف الصحي للاستعداد لفصل الشتاء".

ويلفت الجنديل إلى "وجود مخاطبات من الدفاع المدني بضرورة فتح الشوارع المغلقة حتى تتمكن فرق الإطفاء من الدخول إلى الأسواق والمناطق في حال حصول حريق، وتم بذلك فتح سوق سهام العبيدي في منطقة المنصور، والسوق المحاذي لشارع النهر في الرصافة، وكل الأسواق المغلقة الأخرى".

ويشير إلى أن "أمانة بغداد لا تستهدف أي مواطن من أصحاب البسطات بل سبق وأن طلبنا منهم أن يستخدموا عربات متحركة لعرض بضاعتهم وبعد انتهاء ساعات عملهم يسحبونها من الشارع أو الرصيف، لكن لم يستجيبوا".

ويختم الجنديل حديثه بالقول "الحملات مستمرة في جميع الدوائر البلدية من دون استثناء، وقد انطلقت في الأول من شهر حزيران/ يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية العام الحالي".

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "بغداد أجمل" ركزت على تطوير الكورنيشات في مناطق الرصافة، من بينها أبو نؤاس، والكاظمية، إضافة إلى تأهيل وتطوير الشوارع والمواقع الأثرية في شارع الرشيد، وسوق المتنبي، وساحة الرصافي.

فيما تتضمن المرحلة الثانية استكمال المتبقي من كورنيش الكاظمية بطول 3.5كم وإنشاء كورنيش جديد في منطقة الدورة.

بدورها تؤكد مديرية بلدية الكرادة استمرار حملاتها في إزالة التجاوزات والتشوهات بمنطقة كرادة مريم.

ويقول مدير بلدية الكرادة، جاسم محمد الركابي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مبادرة (بغداد أجمل الثانية) لا تهدف إلى إزالة التجاوزات فقط، وأنما رفع كل ما يتعارض مع أعمال التطوير في الشوارع والمحلات السكنية".

ويوضح "حملة مديرية بلدية الكرادة تتضمن 13 موقعاً، منها شوارع 31، و24، و62، و40، و60، وكرادة داخل، وكرادة خارج، وشارع 99 في منطقة الزعفرانية"، مبيناً أن "الشوارع المذكورة تتعارض مع أعمال التطوير وتتم إزالتها حالياً".

ويواصل "الحملة تسعى إلى إعمار مدينة بغداد وإزالة جميع التشوهات والتجاوزات الموجودة في الطرقات والجزرات الوسطية والأرصفة"، منوهاً بأن "مديرية بلدية الكرادة تقوم حالياً بأعمال تأهيل الشوارع ومن بينها الشارع الممتد من نفق معسكر الرشيد باتجاه جسر ديالى القديم والذي يتقاطع مع سوق مريم على شارع 99، فيما باشرت وزارة الإعمار والإسكان بتأهيل مقتربات جسر سوق مريم".

ويلفت الركابي إلى "وجود محال تجارية متجاوزة على الشارع وليس بسطات، وأن خطة البلدية تتضمن توسعة مقتربات الجسر لضمان انسيابية الحركة ومرور العجلات، خاصة وأن هذا الشارع يرتبط بشارع الشركات وجسر غزة الذي ما يزال قيد الإنشاء".

ويؤكد أن "دائرة البلدية سبق لها أن وجهت إنذارات للمواطنين برفع التجاوزات الحاصلة من قبلهم لكن الاستجابة كانت ضعيفة".

وينبه الركابي إلى أن "الحملة استهدفت المحال المتجاوزة والمتمددة باتجاه الرصيف ونهر الشارع، وهذه المحال لا تحتاج إلى بدائل لأنها موجودة أصلاً بشكل قانوني لكن تمت إزالة التجاوزات الحاصلة من قبل أصحابها على الرصيف فقط، أما البسطات فهناك توجيه بتنظيمها لحين إيجاد البدائل".

وتوزعت مواقف المواطنين إزاء حملات رفع التجاوز التي تقوم بها الدوائر البلدية في أمانة بغداد بين مؤيد ومعارض.

وفي الوقت الذي يؤكد مواطنون ضرورة فتح الشوارع وتوفير شروط السلامة والأمان، يرى أصحاب البسطات والمحال المتجاوزة أنها قطع لأرزاقهم، فيما يؤكد طرف أخر على أهمية توفير بدائل لأصحاب البسطات.

وتقول المواطنة وسناء محسن القيسي (46 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، إن "البسطات والتجاوزات تخنق الأسواق ولا تدع مجالاً أمام المتبضعين والمتسوقين بسبب التجاوزات".

وتضيف "لا يمكن الاستمرار بمثل هذه العشوائية التي تشوه شوارع وأسواق العاصمة وتعيق حركة المواطنين"، مؤكدة أن "من الضرورة بمكان إزالة التجاوزات وفتح الشوارع وتأهيلها لإظهار بغداد بشكل جميل يليق بماضيها وحضارتها".

أما الموطن علي فرهود (33 عاماً)، فيقول لوكالة شفق نيوز، إن "عدم توفر فرص العمل يجعلنا نعتاش على هذه البسطات التي توفر لنا أرباحاً محدودة ننفقها على عوائلنا".

ويوضح "أمانة بغداد قادرة على إزالة بسطاتنا لكنها غير قادرة على توفير أكشاك أو محال صغيرة يمكن لنا استثمارها بإيجار رمزي بدل البسطات"، لافتاً إلى أن "عمل البسطات لا يدر أرباحاً كبيرة ولكنها تساعدنا على سد بعض الأساسيات التي تحتاجها الأسرة".

وينوه إلى أنه "حتى في حال وفرت بدائل لنا، فهي غير ذات جدوى، فهي غالباً ما تكون بعيدة عن الأسواق ولا يأتي لها أحد للتبضع والشراء".

فيما يطالب آخرون بضررة توفير بدائل لأصحاب البسطات تعكس الوضع الحضاري لبغداد بعيداً عن تشويه الشوارع ومضايقة الآخرين.

ويقول المدرس باسم الخزعلي (40 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، إنه "ليس من الصعوبة تخصيص أراضي وتشييد محال وأكشاك لأصحاب البسطات التي تتم إزالتها".

ويضيف "أصحاب البسطات يسعون للحصول على الرزق الحلال بعملهم ومنهم فتية صغار ومنهم كبار السن دفعتهم الظروف لممارسة هذا العمل"، مؤكداً أنه "لا يجوز القسوة عليهم وحرمانهم من عملهم".

ويتابع "من الضروري تطوير البنى التحتية للبلاد ولكن لا يجب أن يتم ذلك على البناء الفوقي للإنسان وهدر كرامته".