توجيه حكومي بإيقاف منح إجازات الاستثمار للمجمعات السكنية والمطور العقاري

شفق نيوز- بغداد

كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، وجه التريث بمنح إجازات الاستثمار للمجمعات السكنية والمطور العقاري.

وجاء القرار في وثيقة صادرة عن رئيس الهيئة وكالة، حيدر محمد، وردت لوكالة شفق نيوز، موجهة إلى هيئات الاستثمار في المحافظات كافة، فيما يتعلق بمبادرة "مليون قطعة أرض سكنية"، استناداَ إلى كتاب مكتب مجلس الوزراء في 11 حزيران/ يونيو الجاري.

وطلب محمد، من هيئات الاستثمار بجرد مفصل بالفرص الاستثمارية التي هي قيد الإجراء لعرضه أمام أنظار الزيدي، داعياً إلى تزويده بالجرد المفصل بالسرعة الممكنة محملاً الهيئات المسؤولية القانونية في حال اتخذت إجراء مخالفاً للتوجيه.

وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، قد دعا الاثنين الماضي، رجال الأعمال والشركات إلى الإسهام في مشروع "مليون قطعة أرض سكنية"، فيما خصص نسبة لكل محافظة من الإيرادات المالية المتحصلة من المنافذ الحدودية وأجور استهلاك الكهرباء.