توجه نيابي لإقرار قانون الصحة النفسية

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي ماجد شنكالي، يوم الأربعاء، عن توجه لإقرار مجموعة من القوانين التي تتعلق بالجانب الصحي وفي مقدمتها قانون الصحة النفسية.

وقال شنكالي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة لديها الكثير من القوانين المهمة التي لم يتم التصويت عليها في الجلسات السابقة لمجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

وأضاف، أن "قانون الصحة النفسية أُدرج على جدول أعمال الجلسات السابقة ولم يقر بسبب عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجلسات"، مشيراً إلى أن القانون "ينظم العمل في القطاع الصحي النفسي الذي يعاني الكثير من المشاكل".

ووفقاً لرئيس لجنة الصحة، فإن عدد الأطباء النفسيين في العراق لا يتجاوز 200 طبيب، مشدّداً على ضرورة أن يكون هناك طبيب لكل 10 آلاف مواطن، وفقاً للنسبة المحددة بناءً على ما عاناه المواطن العراقي، أو 4500 طبيب في حال تم حساب النسبة وفقاً لعدد نفوس العراق البالغ 45 مليوناً.

وأشار شنكالي، إلى أن "اللجنة تنظم العمل حالياً بهذا القانون، ويجب إقراره في أقرب جلسة لمجلس النواب، حيث أن القانون ينشر مصحات نفسية في بغداد وكافة المحافظات العراق".