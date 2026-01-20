تواقيع لإقالة رئيس جامعة الموصل بعد نقل آلاف التدريسيين وتراجع التصنيف

شفق نيوز– نينوى

كشفت مصادر مطلعة في جامعة الموصل، يوم الثلاثاء، عن شروع أساتذة وأكاديميين وموظفين بجمع تواقيع رسمية بشكل سري لرفعها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة أو استبعاده من منصبه، على خلفية ما وصفته بـ"إخفاقات إدارية وعلمية متراكمة" خلال السنوات الماضية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز إن حملة التواقيع يقودها عدد من التدريسيين والموظفين والأكاديميين، وتهدف إلى إيصال ملف متكامل إلى وزارة التعليم العالي يتضمن مؤشرات عن تراجع البحوث العلمية وتدهور موقع جامعة الموصل في التصنيفات العراقية والعربية والعالمية، إضافة إلى إجراءات إدارية وُصفت بـ"المجحفة" بحق الملاكات التدريسية.

وأوضحت أن رئاسة الجامعة شهدت، خلال ما يقارب 18 شهراً من إدارة وحيد الإبراهيمي، نقل وتغيير مواقع أكثر من ثلاثة آلاف موظف وتدريسي، إلى جانب عزل وتهميش عدد من الأساتذة المعروفين واقصائهم من مناصبهم وكلياتهم، فضلاً عن قرارات إدارية أثارت استياء واسعاً داخل الوسط الجامعي.

وأضافت المصادر، أن توقيت هذه التحركات يأتي بعد أسابيع من وفاة طالبة متأثرة بحروق أصيبت بها في حادث اندلاع حريق داخل الأقسام الداخلية نتيجة الإهمال وتدني إجراءات السلامة، في حادثة لم تعلن الجامعة حتى الآن نتائج تحقيقاتها أو أسماء المقصرين فيها.

وفي وقت سابق، شهدت الجامعة ترحيل طالب أفريقي من الأقسام الداخلية بعد ثبوت إصابته بالكبد الفيروسي وأمراض أخرى، وسط انتقادات حادة لغياب إجراءات الفحص الطبي المبكر للطلبة الوافدين.

وأكدت أن ملف التواقيع سيتضمن بيانات تفصيلية حول التراجع الأكاديمي والإداري، وسيُرفع رسمياً إلى وزارة التعليم العالي للمطالبة بإجراء تحقيق شامل واتخاذ قرار بإقالة رئيس الجامعة أو استبعاده من إدارة المؤسسة الجامعية.