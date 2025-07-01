"تنفيذ غير مرخص".. أمانة بغداد توقف أعمال "أضخم مول" في العراق

شفق نيوز – بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، إيقاف أعمال مشروع "مول العراق" في العاصمة، عازية السبب إلى تجاوزات نفذتها إدارة المول من خلال تنفيذ أعمال على الأرصفة دون استحصال الموافقات التصميمية والرسمية حسب القانون البلدي.

وأوضحت الأمانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هناك لجاناً رسمية مشتركة بين دوائر الأمانة والجهة المنفذة للمول أصدرت محاضر رسمية تطالب الإدارة بالالتزام بمد شبكة صرف صحي بعد إكمال دائرة مجاري بغداد أعمالها على خطوطها الرئيسة، مع تنفيذ وحدة معالجة ومحطة خاصة دون التأثير على خدمات الصرف الصحي في المنطقة المحيطة.

وأضاف البيان أن الجهة المنفذة خالفت التعليمات وشرعت في مد شبكة تصريف دون موافقة دائرة مجاري بغداد، التي اشترطت موافقتها المبدئية على إتمام أعمالها قبل بدء أعمال المول. كما أشارت اللجان إلى مخالفة أخرى تمثلت في تنفيذ مجسمات تشجير على الأرصفة دون استحصال الموافقات التصميمية والقانونية اللازمة.

وأكدت الأمانة أن الإجراءات اتُخذت وفق القوانين والتعليمات البلدية، داعية الجهة المنفذة إلى مراجعة دوائر الأمانة المختصة لاستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية بشأن الأعمال المتبقية.

وفي سياق متصل، أفاد رئيس مجلس إدارة "مول العراق"، حسن ناصر اللامي، في مقطع فيديو اطلعت عليه شفق نيوز، بأن وكيل أمانة بغداد لشؤون البلدية، رزاق اليعقوبي، أرسل قوة لإزالة الأحواض وتدمير أجزاء من المول، ما دفع نحو أربعة آلاف عامل للخروج والوقوف أمام آليات البلدية لحماية المشروع.

وبحسب هيئة استثمار بغداد فإنها أجازت المشروع، وعدته "أضخم مشروع سياحي في العاصمة"، والأول على مستوى العراق من ناحية المساحة والفعاليات المقامة فيه، وخامس أكبر مشروع (تجاري وترفيهي) في الشرق الأوسط، ويقع في منطقة الدورة / بالقرب من الجسر ذو الطابقين.