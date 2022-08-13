تعافي القطاع الزراعي في الحويجة وداعش ما يزال يشكل خطراً

شفق نيوز/ اكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في كركوك، يوم السبت، عودة نشاط القطاع الزراعي بشكل تام، مشيرا في الوقت نفسه الى ان خطر داعش ما زال يهدد المزارعين في توابعها الإدارية.

وقال رئيس الاتحاد محمود العزي، لوكالة شفق نيوز، ان "القطاع الزراعي عاد الى الانتعاش بنسبة 100% في أطراف قضاء الحويجة يرافقه نهضة خدمية ومشاريع استثمارية حققت إيرادات مالية كبيرة للمزارعين".

واستدرك بأن "ما زالت هناك بؤر خفية لعناصر داعش تهدد المزارعين في النواحي الساخنة التابعة للحويجة".

وأشار العزي الى ان "25% من المزارعين في النواحي التابعة للحويجة عاودوا نشاطهم الزراعي غير ان القسم الأكبر ما زال مهدداً بسبب وجود بؤر وخلايا خفية ونائمة تتواجد في المناطق الزراعية الوعرة و الشاسعة".

وعن ابتزاز عناصر داعش للمزارعين، أوضح العزي "لم نتلقَ أي معلومات او شكاوى بهذا الخصوص ونحن جهة زراعية تعنى بشؤون الزراعة وليس جهة امنية او استخبارية".

وبين تداعيات وجود داعش على القطاع الزراعي للفترة الممتدة 2014 – 2017 بالقول، إن "ممارسات داعش الإرهابي تسببت بنزوح 75% من المزارعين في الحويجة وتوابعها وتضرر الاف المزارعين بعد تدمير ركائز القطاع الزراعي".

واكد "انتهاء ملف النزوح في الحويجة واطرافها فيما لم تتجاوز نسبة عودة المزارعين الى مناطقهم في قرى نواحي الرياض، والرشاد، والزاب، والعباسي 25%".

ويقع قضاء الحويجة على بعد 55 كم جنوب غربي كركوك وخضع لسيطرة داعش مع نواحيه "الزاب والرياض والعباسي والرشاد" خلال الاعوام 2014 ولغاية 2017 قبل ان تتمكن قوات الامن العراقية من تحريره، إلا ان التهديدات الامنية ما زالت قائمة وتشهد اطرافه هجمات وحوادث امنية بين الحين والآخر.