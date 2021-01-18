تظاهرة جديدة في ذي قار تطالب بإقالة مسؤول محلي

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من سكان قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار نظموا، مساء اليوم، تظاهرة للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء كاظم موسى، وتحسين واقع الخدمات.

وبين مراسلنا، أن المتظاهرين اتهموا موسى بالخضوع للأحزاب وارادتها، موضحاً أن المتظاهرين طالبوا بإقالة الحكومة المحلية.

وأوضح أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان التظاهرة لغرض حمايتها، مشيراً إلى تسلم طلبات المتظاهرين من قبل الجهات المسؤولة.

وفي كانون الأول 2020 تمكنت القوات الأمنية من فض اعتصام في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار والذي استمر لنحو عام كامل، غير أن الاحتجاجات عادت من جديد في أطراف الساحة منذ السبت 9 كانون الثاني 2021، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء.