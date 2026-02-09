تظاهرات وإضراب في محافظتين بسبب تأخير واستقطاع الرواتب

شفق نيوز- ديالى/ الديوانية

شهدت محافظتا ديالى والديوانية، صباح الاثنين، تظاهرات لشريحة الموظفين، الأولى احتجاجاً على تأخير الرواتب، والثانية على خلفية استقطاعات مالية من رواتبهم.

في الديوانية، أعلن موظفو دوائر العدلية في المحافظة، الإضراب عن الدوام، احتجاجاً على تأخير إطلاق رواتبهم الشهرية، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

أما في ديالى، فنظم العشرات من موظفي بلدية قضاء الخالص، وقفة احتجاجية رفضا لاستقطاع مبالغ من رواتبهم، وذلك بعد تبليغهم بورود تعليمات باستقطاع 14‎%‎ من رواتبهم، لا سيما وان رواتبهم زهيدة.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن الاستقطاع من موظفي البلدية ليس الأول من نوعه في ديالى، إذ أعلنت دوائر التربية والزراعة والماء استقطاع مبالغ من الرواتب بسبب نقص في مبالغ التمويل الواردة لها من وزارة المالية.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت في تقارير سابقة الضوء على أزمة السيولة الحالية في البلاد ولا سيما مع تصاعد حالة القلق والاستياء لدى موظفي الدولة إثر تأخر إطلاق رواتبهم الشهرية.

يشار إلى أن أغلب وزارات ومؤسسات الدولة تأخرت في تسلم رواتب موظفيها هذا الشهر بسبب قلة السيولة المالية، رغم استكمال الإجراءات وإرسال قوائم الرواتب إلى وزارة المالية، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات في ظل شح النقد لدى المصارف الحكومية.