تضرر طريق حدودي حيوي داخل العراق جراء تدفق سيول بكميات كبيرة من إيران (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى مازن الخزاعي، يوم الأحد، تضرر طريق حدودي بسبب السيول المتدفقة بكميات كبيرة من ايران.

وذكر الخزاعي لوكالة شفق نيوز، أن "الساعات الماضية شهدت تدفق سيول من الحدود الايرانية بكميات كبيرة عبر 7 أودية أبرزها حران وحزام ومويلح واكبرها ترسق ضمن اطراف ناحية قزانية و قضاء مندلي".

وأضاف أن "الاوضاع تحت السيطرة حتى الان، لكن هناك طريق الحدود الذي يربط مركز قزانية وعشرات القرى الحدودية تضرر نتيجة شدة السيول"، لافتا الى أن "الطريق مهم ويستخدم من قبل قوات الحدود وسكان القرى الحدودية".

وأشار الخزاعي إلى أن"الأوضاع تحت السيطرة ولا وجود لأي مخاطر على السكان".