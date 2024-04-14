تشمل 7.5 مليون طفل.. إطلاق أكبر حملة تلقيح ضد الحصبة في العراق

شفق نيوز/ أطلقت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، وبالتعاون مع منظمتي اليونيسف والصحة العالمية، حملة التلقيح الوطنية "واسعة النطاق" لحماية الأطفال من أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية المعدية.

وبحسب بيان للصحة، ورد لوكالة شفق نيوز، من المتوقع الوصول إلى أكثر من 7,5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة في المدارس الابتدائية بالإضافة إلى رياض الأطفال من خلال هذه الحملة التي تنتهي في 25 نيسان الجاري.

ونقل البيان، عن وزير الصحة، صالح الحسناوي، قوله: "تأتي هذه الحملة في وقت حرج لإيقاف انتقال الإصابة بمرض الحصبة، وهو أحد أكثر الأمراض المعدية، فمن خلال جهودنا المشتركة مع اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تستطيع وزارة الصحة وقف انتشار فيروس الحصبة بشكل آمن وفعال وإنقاذ حياة الأطفال من هذا المرض الفتاك عن طريق تلقيح الأطفال في كل مكان".

من جانبه، ذكر وزير صحة حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، أن "الحصبة مرض فيروسي معدٍ وتلتزم حكومة الإقليم بحماية ووقاية الأطفال والأجيال القادمة منه من خلال تنفيذ حملة تلقيح الأطفال في المدارس والرياض على مستوى إقليم كردستان".

ووفق بيان الصحة، تحظى هذه الحملة الضخمة بتمويل كامل من الحكومة وبدعم فني من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، وسيقوم أكثر من 30 ألف كادر صحي بتطعيم الأطفال وبتوعية المجتمعات ومتابعة تنفيذ الحملة.

ونقل البيان، عن ساندرا لطوف، ممثلة منظمة اليونيسف في العراق، قولها إن "حملة التلقيح الوطنية هذه تعكس التزام وزارة الصحة الثابت بإيلاء الأولوية لحقوق الأطفال ورفاههم. كما ستعزز إمكانات النظام الصحي في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكل طفل في العراق مما يُسرع التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة".

بدوره، أكد الدكتور جورج كي زيربو، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، التزام المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف وجميع الشركاء لمواصلة تطوير برنامج التحصين الوطني نحو التغطية الصحية الشاملة.