تسمم 4 أطفال في بعقوبة وبتر ساق امرأة نتيجة حادث مروري ببغداد

شفق نيوز - ديالى/ بغداد

أفاد مصدر صحي في ديالى، مساء اليوم الأحد، بتسجيل حالة تسمم لأربعة أطفال في أطراف مدينة بعقوبة نتيجة تناولهم وجبة غذائية غير صحية، فيما أدى حادث مروري إلى بتر ساق امرأة صيدلانية في بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مستشفى بعقوبة التعليمي استقبل 4 أطفال، أخوة بينهم أنثى ويبلغ عمر أكبرهم 13 سنة، يعانون من حالة تسمم شديدة".

وأضاف، أن "أسباب التسمم وفقاً للمعلومات الأولية، نجمت عن تناولهم وجبة غذائية عبارة عن خلطة من الموز والفانيلا والأندومي".

وأشار إلى أن "الفرق الطبية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعافهم، لكن حالتهم غير مستقرة حتى الآن".

وفي العاصمة بغداد، أدى حادث سير مروع إلى بتر امرأة تعمل صيدلانية، إثر اصطدام سيارتها بسياج أمني داخل مطار بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة فقدت السيطرة على مركبتها واصطدمت بالسياج الأمني الموجود ضمن طريق مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى".

وبعد ملاحظة الحالة الصحية للمصابة، وجّه الطبيب المشرف عليها وفقاً للمصدر، ببتر ساقها اليسرى.

وأشار المصدر، إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب فقدان المرأة السيطرة على المركبة.