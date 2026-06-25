تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر صحي في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بتسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لفتى يبلغ من العمر (11 عاماً) من سكنة قضاء البعاج غرب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطفل أُدخل إلى مستشفى ابن الأثير بتاريخ 21 حزيران الجاري بوصفه حالة اشتباه، حيث أُرسلت عينة دم إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأضاف أن نتائج الفحص المختبري وردت اليوم، وأكدت إصابته بالحمى النزفية بعد ظهور النتيجة موجبة، ليتم على إثر ذلك نقله إلى مستشفى الشفاء في الموصل لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأشار المصدر إلى أن هذه تُعد سابع إصابة مسجلة بالحمى النزفية في نينوى خلال الأسابيع الأخيرة.