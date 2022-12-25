تزامنا مع زيارة البصرة.. حقوق الإنسان ترفع أربعة مطالب الى السوداني

شفق نيوز/ رفع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، يوم الأحد، أربعة مطالب الى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نرفع إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووفق المنهاج الحكومي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان تزامنا مع زيارته الى محافظة البصرة"، موضحا أنها "المدينة التي تعد العين التي يبصر بها العراق إلى العالم ومستودع ثرواته للنظر في اهم التحديات لملف حقوق الانسان".

وأوجز تلك المطالب بـ "ملف المخدرات الخطير و قرار بفتح المصحات الملائمة وأحكام الحدود"، فضلا عن "السجون ومراكز الاحتجاز وملف التحقيق ومساحة حرية التعبير عن الرأي وانهاء ملفات تظاهرات 2018 و2019 ".

كما شدد على ضرورة تفعيل قرار مركزي بانهاء ملف التلوث ومنه مايصاحب استخراج النفط الذي يعتمده العراق ".

أما المطلب الرابع فتضمن " قرار باعفاء اهالي المحافظة التي تتصدر الاصابات السرطانية والمنتجة للنفط ورئة موانئ العراق وعلى غرار دول منتجة من كافة الضرائب والرسوم لتقليل نسب الفقر التي باتت بنسبة الـ 40% مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وكبدل لجبر ضرر التلوث".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة البصرة بهدف الإطلاع على التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل.