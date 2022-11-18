تربية ديالى توضح حقيقة الرواتب المزدوجة للمحاضرين

شفق نيوز / كشفت مديرية تربية ديالى، يوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة، حيال وجود 185 محاضراً يتقاضون رواتب مزدوجة في المحافظة، فيما أكدت عدم وجود رواتب مزدوجة للمحاضرين.

وقال مدير الإعلام التربوي في المديرية، عمار مولود العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التقاطع الوظيفية وبناء على عمليات التدقيق والاحصاء للمحاضرين المتعاقدين دعت 185 محاضراً لاستكمال إجراءاتهم وجلب براءة الذمة وعدم تقاضيهم أي رواتب رعاية اجتماعية أو تقاعد وفقاً للإجراءات المعمول بها".

وأضاف العبيدي، أن "تربية ديالى- لجنة التقاطع الوظيفي دعت المحاضرين ممن لم يكملوا أوراقهم للحضور إلى مديرية التربية مستصحبين الوثائق التي تبت سلامة موقفهم وبالتنسيق مع الدوائر المعنية".

وأشار إلى أن "إجراء إعلان أسماء المحاضرين ودعوتهم لإثبات براءة الذمة، فُسر بطريقة غير صحيحة، في بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "دعوة المحاضرين، ممن لم يثبت موقفهم حيال التقاطع الوظيفي إن وجدت إجراء روتينياً معمولاً به حسب الأسماء التي ترد من لجنة التقاطع".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعية، ومواقع إعلامية أنباءً عن وجود 185 محاضراً يتقاضون رواتب مزدوجة، من الرعاية الاجتماعية أو التقاعد، إضافة إلى رواتب التربية.

وتضم ديالى أكثر من 30 ألف محاضر بعقد، موزعين في عموم الوحدات الإدارية ويتقاضون رواتب شهرية تتراوح بين (420 – 460) ألف دينار، بالإضافة إلى رواتب العقود الأخرى الخاصة بأصحاب الشهادات العليا.