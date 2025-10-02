"تحويل ملكية السيارات بـ500 ألف دينار".. الداخلية العراقية توضح

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، توضيحاً بشأن تحويل ملكية السيارات "بـ500 ألف دينار" بشكل قطعي (تشمل الهزة والطرق والجسور).

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء غير صحيحة عن أن (مبلغ تحويل ملكية السيارات بشكل قطعي سيكون 500 ألف دينار عراقي تشمل الهزة والطرق والجسور)".

وأشارت إلى أن توجه وزارة الداخلية في قادم الأيام "العمل على أن تكون هناك تسهيلات بشأن الرسوم المفروضة في مديرية المرور العامة".

كما لفتت إلى أن "هناك قانوناً خاصاً بهذه الرسوم سيراعي المواطنين الكرام في عدم فرض أموال إضافية أثناء قيامهم بترويج معاملاتهم الخاصة بما ذكر أعلاه".