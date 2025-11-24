تحذير من انهيار منظومة الرعاية في ديالى (وثيقة)

شفق نيوز– ديالى

وجه رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الاثنين، كتاباً رسمياً إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، طالب فيه بالإبقاء على دار الأيتام في موقعها الحالي نظرًا لحاجتها الإنسانية الملحّة والخدمات التي تقدّمها لأبناء المحافظة.

وأشار الكروي إلى أن الدار تُعدّ الوحيدة في ديالى وتقدّم خدمات أساسية لشريحة تحتاج إلى الرعاية، مؤكدًا أن غلقها سيخلّف تداعيات إنسانية واجتماعية خطرة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في ديالى قد كشفت في وقت سابق عن وجود تحركات تهدف إلى تقليص أو غلق دار رعاية الأيتام في المحافظة، نتيجة استغلال أجزاء من بناية الدار لأغراض حكومية أخرى.