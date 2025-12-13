تحذير رسمي من تداعيات الركود الاقتصادي على الإستقرار الإجتماعي في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

حذّر عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، يوم السبت، من تداعيات الركود الإقتصادي على الإستقرار الإجتماعي في المحافظة.

وقال الكبيسي في منشور له على "فيسبوك"، إن "محافظة الأنبار تشهد ركوداً اقتصادياً خطيراً انعكس سلباً على مختلف مناحي الحياة، نتيجة عدم إقرار جداول الموازنة والإخفاق في الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بملفات أساسية، أبرزها رواتب ذوي الشهداء والمصابين، وتعويضات الدور المهدمة، و مستحقات أصحاب الشركات والمقاولين، فضلاً عن تعطيل رواتب شرائح مهمة من المجتمع".

وأضاف أن "استمرار تعطيل هذه الحقوق أسهم في تفاقم الأوضاع المعيشية، وخلق حالة غضب واستياء مشروع في الشارع الأنباري"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية تتطلب تدخلاً عاجلاً وحلولاً عملية بعيدة عن التسويف والتأجيل".

وتوقع الخبير الاقتصادي العراقي أحمد صدام، الاثنين الماضي، أن يواجه العراق أزمة مالية صعبة خلال العام المقبل 2026، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشير التقارير الدولية إلى احتمال انخفاض أسعاره إلى ما بين 55 و62 دولاراً للبرميل الواحد.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني أكد في بيان لمكتبه ورد للوكالة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 أن العراق يواجه عجزاً مالياً بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي مقابل محدودية الإيرادات.

كما أكد مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي ضرورة خفض النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب والأجور وتنويع مصادر الإيرادات، في ظل ارتفاع الإنفاق العام خاصة على الأجور والمعاشات.