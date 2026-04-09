تحذير رسمي من الموارد المائية مع ارتفاع مناسيب دجلة في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر محلي في نينوى، يوم الخميس، بأن مديرية الموارد المائية أصدرت تحذيرات للمواقع والمنشآت القريبة من حوض نهر دجلة بضرورة اتخاذ الحيطة والإخلاء عند الحاجة، على خلفية ارتفاع مناسيب المياه نتيجة زيادة الإطلاقات من سد الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحذيرات شملت عدداً من المواقع القريبة من مجرى النهر، تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ قد يؤدي إلى غمر بعض المناطق المنخفضة".

وأكد أن الجهات المختصة دعت إلى الالتزام بالتعليمات وعدم المجازفة بالبقاء في المواقع المعرضة للخطر.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الجهات المعنية في وقت سابق عن تسجيل حالات انجراف لمواقع قريبة من ضفاف النهر، نتيجة ارتفاع منسوب المياه وزيادة الإطلاقات من سد الموصل، ما دفع إلى تشديد إجراءات التحذير الوقائي في عموم المناطق المحاذية لدجلة.