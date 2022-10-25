تحذير.. "بهو الناصرية" آيل للسقوط 

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن الكشوفات الفنية الاخيرة اثبتت تهالك بناية بهو الادارة العامة بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فريقاً مختصاً من الدفاع المدني بالمحافظة أجرى مؤخراً كشفاً فنياً بصحبة مختصين من الدوائر الحكومية بالناصرية على عدد من المباني بمركز المحافظة وكان بينها (بهو الإدارة المحلية او بهو الناصرية)".

وبين المصدر، ان " الكشف الفني حذر من سقوط بناية البهو لوجود تشققات في جدرانها الداخلية والسقفية"، مؤكداً أن "الفريق أوعز لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة بالكتابة لوزارة الداخلية لاعلامها بخطورة الموقف، لإبلاغ الجهات المختصة التي يخضع لها بهو الادارة العامة وظيفياً بضرورة إغلاقه".

ويعتبر بهو الناصرية من العالم الثقافية الكبيرة في محافظة ذي قار، إذ تم بناؤه في زمن عبد الكريم قاسم، وتعرض للقصف في بداية الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، ثم أعيد افتتاحه بعد اعماره عام 2009.