تحذير.. العراق "سيخلو" من الأقليات خلال بضع سنوات

شفق نيوز/ حذرت منظمات مدنية، يوم الأحد، من "خلو" العراق من الأقليات خلال أقل من 10 سنوات في حال لم تضع حكومتا إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حلولاً للمشاكل والانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات.

وقال غانم الياس مدير منظمة "غصن الزيتون"، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، في اربيل، إن "الأقليات بصورة عامة والأقليات الدينية بصورة خاصة لا يوجد لهم اي حقوق، بل حقوقهم معدومة في العراق".

واشار الى أن "2675 شخصاً من المكون الايزيدي ما يزالون مفقودين اضافة الى 68 مقبرة جماعية، و2600 طفل يتيم الابوين".

وتابع ان "واقع الاقليات يحتاج الى معالجة من الحكومتين الاتحادية والاقليم والمنظمات الدولية حيث لا توجد حلول"، مضيفا أنه "سنرى العراق خاليا من الأقليات خلال أقل من 10 سنوات".

ووفقاً للمعلومات فإن عدد المسيحيين في العراق انخفض الى 200 الف بعد أن كان 600 الف.