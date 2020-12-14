بينهم معاونه.. محافظ صلاح الدين يعفي مسؤولين محليين ويكلف آخرين

شفق نيوز/ أفادت مصادر رسمية في صلاح الدين، اليوم الاثنين، باجراء المحافظ عمار جبر خليل تغييرات في عدة مناصب ادارية في المحافظة.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "محافظ صلاح الدين عين مدير ماء المحافظة محمد محمود الجبوري معاونا فنيا جديدا فيما تولي منصب مدير ماء المحافظة المهندس علي فاضل".

واضافت ان "المحافظ عين محمد حسن حديد مديرا جديدا لمديرية التخطيط والمتابعة كما اعفى مدير مجاري صلاح الدين ولم يعين بديله حتى الان".

واكدت المصادر ان "التغييرات بعيدة عن اي اجراءات عقابية وان الهدف منها تطوير ومعالجة الواقع الخدمي فيما كشفت عن تغييرات جديدة في دوائر المحافظة ستعلن لاحقا".