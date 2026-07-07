بينهم طلبة مدارس.. 38 حالة انتحار في ديالى خلال 2026

شفق نيوز- ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن تسجيل المحافظة 38 حالة انتحار منذ مطلع العام الجاري 2026 وحتى بداية شهر تموز/يوليو الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الانتحار توزعت بين رجال ونساء، وكان عدد من الضحايا من طلبة المدارس".

وأضاف أن "أساليب الانتحار تنوعت بين إطلاق النار، والشنق، وتناول العقاقير الطبية، فيما اختلفت الدوافع والأسباب بين المشكلات النفسية، والأزمات المالية، والضغوط الاقتصادية والمعيشية".

وأشار المصدر، إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقات في بعض الحوادث لكشف ملابساتها، والتأكد ما إذا كانت جرائم جنائية جرى إخفاؤها على أنها حالات انتحار، وقد كشفت التحقيقات في إحدى تلك الحوادث، التي وقعت في أطراف مدينة بعقوبة قبل أشهر، عن قيام رجل بقتل زوجته ثم ادعى أنها انتحرت، قبل أن يتم اعتقاله واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة ديالى قد كشف، قبل أشهر، عن ارتفاع معدلات الانتحار بين الأحداث في المحافظة.

وقال مدير المكتب، صلاح مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة ديالى تشهد منذ العام الماضي وحتى الآن ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الانتحار بين الأحداث"، مشيراً إلى "تسجيل حالات لأعمار تراوحت بين 9 سنوات و16 عاماً".

وأضاف أن "عدد الأحداث الذين أنهوا حياتهم يُقدَّر بنحو 15 ضحية"، واصفاً ذلك بأنه "مؤشر خطير" يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدراسة هذه الحالات ووضع حلول للحد منها.