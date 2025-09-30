بينهم أجانب.. اعتقال عشرات المتهمين والمخالفين في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة أمنية لعملياتها خلال الساعات الـ48 الماضية، أسفرت عن إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين والمخالفين في عموم المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديريات الأقسام الميدانية نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية في مختلف مناطق كركوك والسيطرات الرئيسية، أسفرت عن إلقاء القبض على 36 مطلوباً بموجب أوامر قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة ضمن قواطع المسؤولية".

وأضافت أن "دوريات شرطة النجدة تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على أربعة متهمين أجانب مخالفين لشروط الإقامة، فضلاً عن تغريم 12 عجلة بالتنسيق مع مفارز المرور، وتوقيف ثمانية أشخاص ضُبطوا أثناء مشاجرات آنية".

وأشارت إلى أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 50 مطلوباً آخرين بمذكرات قضائية، إضافة إلى ضبط متهمين اثنين بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص مع مصادرة مسدسين بحوزتهما".

ولفتت قيادة الشرطة إلى أن "الحملات الأمنية شملت أيضاً القبض على أربعة متسولين ومخمور متلبس، إضافة إلى توقيف متهم بجرائم سرقة، فضلاً عن تغريم 62 عجلة مخالفة بالتعاون مع مفارز المرور، وتوقيف اثنين آخرين بسبب مشاجرات آنية".