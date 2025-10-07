بينهم اطفال .. مصرع 13 شخصاً بحادث عنيف على طريق بغداد - ديالى (فيديو)

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني مسؤول و مسعفون، اليوم الثلاثاء، بمصرع ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم أطفال في حادث سير عنيف وقع على الطريق الرابط بين محافظتي بغداد - ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم قرب ناحية "جديدة الشط" في ديالى حيث اصطدمت سيارتان احدهما صالون "إكسنت" والأخرى "كادينزا" ممّا أدى الى احتراق الأول بشكل كامل.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع 7 اشخاص بينهم 4 اطفال في السيارة "الإكسنت"، وجميعهم من سكنة بغداد، بينما لقي 6 أشخاص مصرعهم أيضا داخل السيارة "الكادينزا".

حمّل مصدر في مديرية مرور محافظة ديالى سائق السيارة نوع "كادينزا" مسؤولية الحادث بنسبة، مشيرا الى ان السائق فارق الحياة بينما تم احتجاز سائق شاحنة نقل تعرضت سيارته الى ضربة خفيفة أثناء الحادث.