بيان من العمل العراقية بشأن دفعة الإعانة الاجتماعية للشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الخميس، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2025 والتي تشمل أكثر من مليوني و(124) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز (459) مليار دينار عراقي، داعية جميع الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز عن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، قوله إن "الأسر المشمولة بالإعانة التي يعيلها رجال بلغ عددها أكثر من مليون و(545) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يزيد على (371) مليار دينار، أما الأسر التي تعيلها النساء فقد بلغ عددها أكثر من (579) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز (88) مليار دينار عراقي".

وأكد الموسوي، وفق البيان، "التزام الوزارة بدعم الشرائح المستحقة، وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً"، مشيراً الى "أهمية متابعة الأسر المستفيدة لمواعيد الصرف المعلنة لضمان تسلم المبالغ المخصصة".