بمشاركة العراق .. باريس تناقش في مؤتمر أهم الأبحاث المسمارية للعصر البابلي القديم

شفق نيوز/ شارك العراق في المؤتمر الدولي لعلم المسماريات الذي تحتضنه باريس للفترة من 25 _26 من الشهر الحالي.

وبهذا الصدد قال الدكتور ليث مجيد حسين رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث: لقد استضافت كلية باريس وقائع المؤتمر الدولي الموسوم إرشيفات العصر البابلي القديم- 140 عاما من المنشورات والدراسات العلمية للفترة 25-26 أيار في العاصمة الفرنسية باريس.

وبدء المؤتمر بقراءة محاضرة الافتتاحية بموضوع "بعض ارشيفات موقعي تل حرمل وتل الضباعي ضمن سياقها الأثري للدكتور ليث.

واشار الى ان المؤتمر ناقش على مدار اليومين 28 بحثا علميا حول اهم الأبحاث في حقل الدراسات المسمارية لفترة العصر البابلي القديم (2004-1595) قبل الميلاد.

يذكر أن "الكوليج دو فرانس" هي مؤسسة فرنسية تختص بالبحث العلمي والتعليم العالي وتهتم الكوليج دو فرانس في الأساس بالبحث العلمي، ولكنها أيضاً تقوم بالتدريس ولكن على مستوى الباحثين وطلبة الدراسات العليا.