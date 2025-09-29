بغداد وكركوك.. القبض على مستهدفي مقر حزب كوردستاني وإصابة طفلة بحريق

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال شخصين بتهمة تنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني في ناحية قرهنجير شمالي كركوك، فيما أصيبت طفلة نتيجة حريق في منزل ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يشتبه بضلوعهما في حادثة إطلاق النار على مقر الحزب، الذي وقع في 8 من الشهر الجاري"ز

وأشار إلى أن "التحقيقات ما تزال متواصلة من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة دوافع الهجوم والجهات التي تقف خلفه"، مبيناً أن "السلطات تواصل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود في محيط الحادث".

وتعرض مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني للاستهداف، قبل ثلاثة أسابيع مما أسفر عنه اضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني، للوكالة، بأن "طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، أصيب بحروق خطيرة، نتيجة حريق اندلع في المنزل، ضمن منطقة عكركوف غربي العاصمة".

وبين أن "الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في المنزل".