بغداد وطهران تتحدان لمواجهة آفة المخدرات

شفق نيوز- بغداد

بحث زير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، مع نائب رئيس الجمهورية الإيرانية حسين ذو الفقاري، يوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال استقبال الحسناوي في بغداد ذو الفقاري والوفد المرافق له بحضور الوكيل الإداري لوزارة الصحة، والفريق أحمد صالح حمود المدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب وفد من وزارتي الصحة والداخلية.

وأشار بيان لوزارة الصحة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز أن "اللقاء ناقش آليات التنسيق وتبادل الخبرات، فضلاً عن استعراض الإجراءات الوقائية والطبية الهادفة إلى الحد من انتشار المخدرات وحماية الشباب والمجتمع من مخاطر الإدمان".

وأكد الحسناوي وذو الفقاري "أهمية استمرار التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وخدمة المواطنين في كلا البلدين"، وفق البيان.