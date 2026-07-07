بغداد.. إغلاق معمل مخالف ومحطة "غسيل" تسببت بتلوث في نهر دجلة

شفق نيوز- بغداد

تمكنت القوات الأمنية ووزارة البيئة، يوم الثلاثاء، من إغلاق معمل لإنتاج المشروبات الغازية مخالفة للشروط الصحية، ومحطة تسببت بتلوث في نهر دجلة.

وذكرت وزارة البيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق مديرية بيئة بغداد كشفت وجود محطة لغسل وتشحيم المركبات وتبديل الزيوت تقوم بتصريف مخلفاتها الزيتية بشكل مباشر إلى النهر، ما أدى إلى ظهور بقع زيتية وتلوث بيئي في المنطقة القريبة من مصفى الدورة.

وأضافت أن قوة من شرطة بيئة بغداد/ الكرخ، بالتنسيق مع بلدية الدورة والقوة الماسكة للأرض، نفذت إجراءات غلق الموقع المخالف بالكتل الكونكريتية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

بدورها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن غلق معمل لإنتاج المشروبات الغازية مخالف للشروط والضوابط الصحية والبيئية ضمن منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة، بالاشتراك مع مفارز من وزارة البيئة والأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني.