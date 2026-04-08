بغداد على ضفتين.. تشييع لقتلى الفصائل واحتفالات بـ"انتصار إيران" (صور)

أمست العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء وهي منقسمة بين نقيضين، أحدهما يهتف فرحاً محتفلاً باتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، والطرف الآخر يسير حزيناً وهو يشيّع ضحاياه الذين قضوا بقصف جوي في البصرة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز لحظات احتفال مجموعة من أنصار الفصائل المسلحة العراقية قرب السفارة الإيرانية في جانب الكرخ من بغداد، حيث رحب بهم السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق.

ويأتي هذا الاحتفال على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس الثلاثاء، عن هدنة لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، وهو ما اعتبرته الفصائل "نصراً" لطهران.

وفي الطرف الآخر، شهد شارع فلسطين في جانب الرصافة من العاصمة موكب تشييع لثلاثة مقاتلين من كتائب حزب الله قضوا بقصف في محافظة البصرة أمس الثلاثاء، حيث وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، لحظات حزن ودموع المشيعين.

ومنذ صباح اليوم الأربعاء، خرج العديد من المواطنين العراقيين وأنصار الفصائل العراقية، في احتفالات تجوب شوارع العاصمة بغداد والمحافظات، احتفالاً بالاتفاق بين أميركا وإيران على وقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

وكان مصدر أمني قد أفاد، مساء أمس الثلاثاء، بأن القصف الذي استهدف منزلاً في خور الزبير ضمن قضاء سفوان بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، كان هجوماً صاروخياً انطلق من الكويت، واستهدف اجتماعاً لفصيل مسلح.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المنزل الذي تعرض للاستهداف يعود لجهة مسلحة، وقد أسفرت الضربة عن مقتل جميع المتواجدين فيه والبالغ عددهم خمسة أشخاص".