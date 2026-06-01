بغداد تستيقظ على 4 حالات انتحار

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتسجيل أربع حالات انتحار في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، أقدم عليها شابان وفتاتان، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الملابسات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً من مواليد 2010 أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل علقه في مروحة سقفية داخل منزله بمنطقة القاهرة، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنه كان يعاني من أمراض نفسية.

وأضاف أن فتاة من مواليد 2002 انتحرت شنقاً باستخدام شال نسائي علقته في مروحة سقفية داخل منزلها بمنطقة الثعالبة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أنها كانت تعاني من ضغوط نفسية.

وفي حادث منفصل، أكد المصدر، أن فتاة من مواليد 2008 أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة شال علقته في سقف غرفتها بمنطقة الأمين الثانية، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة جاءت عقب عدم تأهلها لأداء الامتحانات الوزارية.

كما سجلت منطقة الأمين الثانية حالة انتحار أخرى لشاب من مواليد 2012، أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل علقه في سقف غرفته، وفقاً للمصدر.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقات في الحوادث الأربع للوقوف على تفاصيلها وظروف وقوعها.