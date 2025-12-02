بغداد.. انتحار شاب بـ"الزرنيخ" لأسباب مجهولة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب بتناوله مادة سامة لأسباب مجهولة شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة تلقت بلاغاً عن انتحار شاب يتراوح عمره بين 25-28 سنة بعد تناوله مادة الزرنيخ السامة داخل منزله ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، لأسباب مجهولة".

وأضاف أن "الشرطة قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".