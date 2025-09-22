بغداد.. الحبس الشديد لمبتز هدد بنشر صور فتاة على مواقع التواصل

شفق نيوز- بغداد

أفاد إعلام القضاء العراقي، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات الكرخ في بغداد اصدرت حكما بالحبس الشديد بحق مدان أقدم على ابتزاز فتاة.

وقال في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدان عن جريمة ابتزاز فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المدان أقدم على ابتزاز وتهديد الفتاة بطلب مبالغ مالية منها، مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.