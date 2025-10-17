بغداد.. احتراق مكتب مرشح للانتخابات واعتقال محتالين عبر جمع التبرعات (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، بالسيطرة على حادث حريق اندلع داخل مكتب أحد المرشحين للانتخابات، وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن حادث الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث نتيجة تماس كهربائي.

وفي بغداد أيضاً، أعلنت قيادة شرطة الكرخ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "القبض على 4 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال جمع تبرعات لعلاج مرضى بتقارير طبية مزيفة".

ووثقت قيادة الشرطة في مقطع فيديو تنشره وكالة شفق نيوز أدناه تفاصيل عملية القبض على المتهمين.