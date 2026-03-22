بعيداً عن التعقيد.. طقوس العيد القديمة تنبض في ريف الحلة (صور)

شفق نيوز- بابل

شهدت إحدى المناطق الريفية القريبة من مدينة الحلة في محافظة بابل، اليوم الثاني من عيد الفطر، أجواءً احتفالية مميزة، حيث انشغل الأطفال بألعاب بسيطة وتقليدية عكست روح الفرح الشعبي.

وجاءت هذه الأنشطة عقب انتهاء شهر رمضان، الذي يمتد لثلاثين يوماً من الصيام لدى المسلمين، لتُعيد إلى الأذهان مظاهر العيد القديمة التي ما زالت حاضرة في الأرياف.

وأظهرت لقطات خاصة التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز، تفاعلاً واسعاً من الأهالي، الذين حرصوا على مشاركة أطفالهم فرحةَ العيد، في أجواء غمرها الود وروح التكافل الاجتماعي، مجسّدةً بساطةَ الحياة الريفية وتمسّكها بالعادات والتقاليد المتوارثة.