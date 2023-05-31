بعنوان "جمال العراق المفقود".. قناة المانية تعرض فيلماً وثائقياً لـ"أبو التصوير العراقي"

شفق نيوز/ ذكرت قناة "دوتشيه فيله" الالمانية انها ستعرض قريبا فيلماً وثائقيا حول الحياة التي رصدها المصور العراقي الراحل لطيف العاني، لمظاهر الحياة في العراق، بكاميرته طوال عقود خصوصا من الخمسينيات الى السبعينيات.

والفيلم الوثائقي تحت عنوان "جمال العراق المفقود" يتناول سيرة العاني الذي وصفه التقرير الالماني بانه اكثر المصورين في العراق شهرة، وهو يسافر في انحاء العراق لاستعادة تصوير المناطق والاشخاص الذين سبق له ان صورهم في تلك السنوات.

ومن المقرر عرض الفيلم في 14 حزيران/يونيو 2023، وسيعاد عرضه عدة مرات.

واشار التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان العاني من مواليد بغداد العام 1932. وعندما كان عمره 15 سنة، اعطاه شقيقه كاميرا فبدأ في تصوير ما حوله، ولاحقا تحولت هوايته الى مهنة، وصارت صوره بالابيض والاسود بمثابة ذاكرة مرئية فريدة من أيام ذروة البلد الذي صار الان مضطربا.

وتابع التقرير ان مهمته التصويرية تصور ثقافة عراقية تضج بالحياة، بثرائها وتعقيدها، وتقدم نظرة عميقة على جزء من التاريخ غير معروف بالنسبة لغالبية الناس.

ولفت التقرير الى انه عندما استولى صدام حسين على السلطة في نهاية السبعينيات، توقف العاني عن التصوير.

وتابع انه بعد مرور اكثر من 30 سنة، حصل العاني على جائزة الأمير الهولندي كلاوس، وهي جائزة مرموقة للإنجازات الثقافية الخاصة في العام 2015، ثم عرضت صور العاني الاولى في العام 2016 في الجناح العراقي في بينالي البندقية.

واعتبر التقرير ان هذا الاعتراف المتأخر بانجازه المهني، الهمه لكي يعود الى عمله وبلده الأصلي، ولهذا، فانه بدأ رحلة وهو في الثمانينيات من عمره، بسيارته القديمة من اجل زيارة الاماكن التي التقطت فيها صوره في الأصل.

وتتضمن هذه الرحلة البرية المناطق الريفية التي احتلها تنظيم داعش لسنوات ، وقادته ايضا الى احياء مدمرة بالقنابل، كما انه زار خلالها الأماكن التي تبدو وكأن الزمن قد قد توقف فيها، مما شجعه على التقاط كاميرته مجددا.

وختم التقرير بالقول انه طوال 5 اعوام، كان فريق الفيلم يرافق العاني في رحلته هذه، وكانت النتيجة بمثابة قصيدة لمصور أسطوري يعتبر "أبو التصوير العراقي".