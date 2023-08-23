بعد 40 يوماً من سحب يده.. المالية تعيد مدير مصرف الرافدين الى منصبه (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت وزارة المالية العراقية، إعادة مدير مصرف الرافدين الحكومي علي كريم حسين إلى منصبه، وذلك بعد نحو 40 يوماً من قرار سابق يقضي بسحب يده.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على كتاب رسمي صادر عن قسم الموارد البشرية في مصرف الرافدين، يظهر امراً إدارياً يقضي لإعادة مدير مصرف الرافدين لمزاولة عمله.

وذكرت الوثيقة أنه استنادا الى الامر الوزاري المرقم 3719 الصادر من وزارة المالية / الدائرة الادارية والمالية ذو العدد 30262 في 21 /8/ 2023 والحاقا لامرنا الإداري العدد 14 / 1/ 2582 في 11/ 7/ 2023 المتضمن سحب يد (علي كريم حسين) مدير عام مصرفنا تقرر فك يده (الغاء القرار السابق) اعتبارا من تاريخ صدور الامر الاداري أعلاه.

وقررت وزيرة المالية طيف سامي، في التاسع من تموز الماضي، سحب يد مدير مصرف الرافدين وأكثر من 20 مسؤولاً ومسؤولة وموظفين.

وبحسب مصدر مطلع، أخبر فإنه قد تم توجيه سحب اليد بعد عدة اتهامات بجملة قضايا بينها التسبب بهدر المال العام وسوء الإدارة، فضلاً عن اتهامات وجهت الى موظفين آخرين في قضيتي بيع الدولار والسبائك الذهبية.

وحينها خولت طيف سامي وزيرة المالية،رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين.