سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد 30 عاماً.. العراق يتسلم رفات ضابط في الجيش السابق من الكويت

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-30T16:25:07+0000
بعد 30 عاماً.. العراق يتسلم رفات ضابط في الجيش السابق من الكويت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع، يوم الثلاثاء، عن تسلمها رفات نائب ضابط في الجيش العراقي السابق من الكويت، عثر على رفاته مؤخراً.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تسلمت "رفات الشهيد نائب ضابط ضفادع بشرية وصفي ناصر موسى"، مبينة ان ذلك "يأتي في إطار عمل اللجنة الفنية الفرعية في مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع والمُكلفة بالبحث عن رفات المفقودين في حرب الخليج الثانية التي جرت في تسعينيات القرن الماضي".

وأضافت أنه "جرى إقامة تشييع في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ومدير حقوق الإنسان في وزارة الدفاع، ومدير قسم الأسرى والمفقودين، وعدد من ضباط ومنتسبي الوزارة".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد ذكر في تصريح صحفي، أن وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، قحطان الجنابي، وقع صباح اليوم محضر استلام رفات الجندي العراقي (وصفي ناصر موسى)، من الكويت.

وأوضح، أن الرفات عثر عليها في جزيرة بوبيان في وقت سابق، حيث جرت مراسم التسلم في مطار الكويت الدولي.

جدير بالذكر، أن الغزو العراقي للكويت، وقع في الثاني من آب عام 1990 وانتهى في السادس من آذار 1991 بتدخل من تحالف دولي.

related

وقوع هزة أرضية في مدينة عراقية

Date: 2021-01-06 04:35:37
وقوع هزة أرضية في مدينة عراقية

اصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين وتحذيرات من "كارثة" بالمخيمات

Date: 2020-08-25 10:30:13
اصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين وتحذيرات من "كارثة" بالمخيمات

واشنطن تمارس ضغوطا على بغداد لغض الطرف عن فتح ملف يدين امريكا

Date: 2019-08-23 17:49:48
واشنطن تمارس ضغوطا على بغداد لغض الطرف عن فتح ملف يدين امريكا

العراق يتأثر بمنخفض جوي تتساقط معه الأمطار

Date: 2020-11-04 08:29:34
العراق يتأثر بمنخفض جوي تتساقط معه الأمطار

الصدر يعد حظر التجوال فرصة لتشجيع الحكومة العراقية على تحسين خدمة الانترنت

Date: 2020-03-23 15:30:00
الصدر يعد حظر التجوال فرصة لتشجيع الحكومة العراقية على تحسين خدمة الانترنت

امريكا تزود اقليم كوردستان والعراق بمعدات جديدة لمواجهة كورونا

Date: 2020-05-27 10:56:46
امريكا تزود اقليم كوردستان والعراق بمعدات جديدة لمواجهة كورونا

تعرف على ترتيب العراق في مؤشر المساواة بين الجنسين

Date: 2019-06-04 08:07:23
تعرف على ترتيب العراق في مؤشر المساواة بين الجنسين

العراق يسجل 67 حالة وفاة واكثر من 4000 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-06 13:16:19
العراق يسجل 67 حالة وفاة واكثر من 4000 اصابة جديدة بكورونا