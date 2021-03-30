بعد 30 عاماً.. العراق يتسلم رفات ضابط في الجيش السابق من الكويت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع، يوم الثلاثاء، عن تسلمها رفات نائب ضابط في الجيش العراقي السابق من الكويت، عثر على رفاته مؤخراً.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تسلمت "رفات الشهيد نائب ضابط ضفادع بشرية وصفي ناصر موسى"، مبينة ان ذلك "يأتي في إطار عمل اللجنة الفنية الفرعية في مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع والمُكلفة بالبحث عن رفات المفقودين في حرب الخليج الثانية التي جرت في تسعينيات القرن الماضي".

وأضافت أنه "جرى إقامة تشييع في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ومدير حقوق الإنسان في وزارة الدفاع، ومدير قسم الأسرى والمفقودين، وعدد من ضباط ومنتسبي الوزارة".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد ذكر في تصريح صحفي، أن وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، قحطان الجنابي، وقع صباح اليوم محضر استلام رفات الجندي العراقي (وصفي ناصر موسى)، من الكويت.

وأوضح، أن الرفات عثر عليها في جزيرة بوبيان في وقت سابق، حيث جرت مراسم التسلم في مطار الكويت الدولي.

جدير بالذكر، أن الغزو العراقي للكويت، وقع في الثاني من آب عام 1990 وانتهى في السادس من آذار 1991 بتدخل من تحالف دولي.