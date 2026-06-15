بعد 3 أيام من البحث.. الشرطة النهرية تنتشل جثة شاب غرق في نهر الزاب

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بانتشال جثة شاب من أهالي كركوك بعد ثلاثة أيام من غرقه في نهر الزاب بمنطقة طقطق شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مفارز الشرطة النهرية وفرق الإنقاذ تمكنت من العثور على جثة الشاب (عبدالله نزار ياسين العزي)، وهو من سكان منطقة العروبة في كركوك، بعد عمليات بحث متواصلة استمرت لثلاثة أيام في موقع الحادث.

وكان الشاب قد تعرض لحادث غرق في نهر الزاب بمنطقة طقطق، ما دفع ذويه إلى إطلاق مناشدة إنسانية عاجلة للجهات المختصة وفرق الغوص والمتطوعين للمساعدة في البحث عنه وانتشال جثمانه.