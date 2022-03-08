بعد معلومات نشرتها شفق نيوز.. الكاظمي يبطل سحب يد طيارين ومهندسين بالخطوط الجوية العراقية

تحصلت وكالة شفق نيوز على كتاب صادر من وزارة النقل العراقية، يقضي بإيقاف قرار سحب طيارين ومهندسين بالخطوط الجوية العراقية، وذلك على خلفية تنفيذهم إضراباً عن العمل قبل نحو أسبوعين.

وبحسب الكتاب، فإن القرار جاء بعد مكالمة هاتفية أجراها الكاظمي بوزير النقل، على خلفية. القرار

وصباح يوم الخميس (24 / شباط الماضي) قررت طواقم الخطوط الجوية العراقية، الإضراب عن العمل وعدم تنفيذ أي رحلة "باستثناء الهند"، ماتسبب بفوضى داخل صالات مطار بغداد الدولي.

وإثر ذلك، شهدت صالات انتظار المسافرين في مطار بغداد الدولي حالة من الفوضى والارباك نتيجة الاضراب، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

كما أفاد مواطنون عراقيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم عالقين في عدد من مطارات البلاد المحلية، وعدة مطارات حول العالم بينهم معتمرون في مطار جدة السعودي.

ورفع طيارو الخطوط الجوية العراقية، عشرة مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل.