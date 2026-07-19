بعد كركوك.. احتجاجات على تردي الكهرباء في المثنى (فيديو)

شفق نيوز- المثنى

شهدت مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، مساء الأحد، تظاهرة غاضبة احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المحتجين وسط مدينة السماوة خرجوا بتظاهرة كبيرة احتجاجاً على سوء واقع الكهرباء في مناطق المحافظة.

وأضاف، أن المحتجين هاجموا حزب الفضيلة كونه الجهة التي تدير أمور المحافظة، حيث طالبوه بالضغط على بغداد لغرض استحصال حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.

وكانت محافظة كركوك قد شهدت اليوم، احتجاجات شعبية بسبب تردي واقع الكهرباء وتوقف إحدى المولدات الأهلية، حيث قطع العشرات من سكان حي الشهداء الثانية الطريق الرئيسي في المنطقة للمطالبة بمعالجة الأزمة.

وتعزو وزارة الكهرباء العراقية، سبب قلة تجهيز الطاقة، إلى "التجاوزات" على الشبكة وانخفاض إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة، وتدعو إلى تعاون الجميع لعبور هذه "الأزمة".

وخلال الأسابيع الماضية، انخفضت ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات العراقية، فيما وصلت إلى انقطاع تام في بعض المناطق، وسط ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

ويحتج السكان في معظم المحافظات العراقية منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية، ما يؤثر على حياة المواطنين والخدمات العامة.

ويعاني العراق من أزمة مزمنة في ملف الطاقة الكهربائية، رغم الإنفاق الكبير ومشاريع الحكومات المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل جذري.