كركوك.. توقف 138 مولدة أهلية يشعل احتجاجات وسط أزمة وقود خانقة

شفق نيوز- كركوك

كشف رئيس رابطة المولدات في كركوك، ثامر الإسحاقي، مساء الأحد، عن توقف 138 مولدة أهلية عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود "الكاز"، وسط احتجاجات شعبية تشهدها المحافظة بسبب تردي واقع الكهرباء.

وأوضح الإسحاقي لوكالة شفق نيوز، أن كميات الوقود المجهزة حالياً تكفي لتشغيل المولدات لنحو 240 ساعة فقط من الشهر، فيما تحتاج المولدات إلى ما يقارب 70 ساعة إضافية لإكمال الشهر.

وأضاف أن أصحاب المولدات باتوا مضطرين لشراء "الكاز" من السوق التجارية، حيث ارتفع سعر البرميل سعة 200 لتر خلال يومين فقط من 160 ألف دينار إلى 230 ألف دينار، وقد يصل إلى 300 ألف دينار خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن دائرة توزيع المنتجات النفطية كانت تعتمد سابقاً على إنتاج سبعة معامل للأسمدة لتغطية حاجة المولدات من "الكاز"، إلا أن توقف تجهيز السوق المحلية بهذه الكميات، إلى جانب توقف إمدادات معامل أربيل والسليمانية وبغداد، أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأوضح الإسحاقي أن عدم صدور قرار من الإدارة المحلية بالتنسيق مع دائرة المنتجات النفطية لتخصيص كميات الإنتاج للمولدات الأهلية، سمح بتوجيه تلك الكميات إلى مشترين في أربيل والسليمانية وبغداد، لافتاً إلى أن العمل بهذا الإجراء كان معمولاً به في السنوات السابقة للحفاظ على احتياطي الوقود المخصص للمولدات خلال أشهر الصيف.

وأكد أن عدد المولدات الأهلية في كركوك يبلغ نحو 1005 مولدات، منها 138 مولدة لا تمتلك حالياً أي مخزون من الكاز، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل.

وشهدت محافظة كركوك اليوم، احتجاجات شعبية بسبب تردي واقع الكهرباء وتوقف إحدى المولدات الأهلية، حيث قطع العشرات من سكان حي الشهداء الثانية الطريق الرئيسي في المنطقة للمطالبة بمعالجة الأزمة.

ويحتج السكان في معظم المحافظات العراقية منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

ويعاني العراق منذ سنوات طويلة، لا سيما في فصل الصيف، من أزمة مزمنة في ملف الطاقة الكهربائية، تتمثل بانقطاعات متكررة للتيار، رغم الإنفاق الكبير والمشاريع المتعاقبة.

وتزداد حدة الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يضاعف الضغط على الشبكة الوطنية ويؤثر على حياة المواطنين والخدمات العامة، وسط مطالبات مستمرة بإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل جذري.