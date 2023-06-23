بعد سنوات عجاف .. إنتعاش رقي الحويجة وعودته للمنافسة في السوق العراقية

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة كركوك، يوم الجمعة، انتعاش موسم الرقي في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، وعودته لمنافسة الأسواق بعد 9 سنوات من ظروف الإرهاب والانقطاع.

وقال رئيس الاتحاد، محمود العزي، لوكالة شفق نيوز، إن "رقي الحويجة سجل أعلى معدل إنتاج له منذ العام 2014، على الرغم من عودته خلال المواسم الأخيرة"، مشيراً إلى "تصاعد الانتاج خلال الفترة القادمة ليصل إلى عشرات الآلاف من الأطنان".

وأضاف العزي، أن "عودة رقي الحويجة للمنافسة المحلية، يعود لجهود ذاتية وشخصية من المزارعين بعد الاستقرار والتحسن الأمني الواضح في عموم مناطق الحويجة"، لافتاً إلى أن "القطاع الزراعي في الحويجة يشهد تعافٍ متسارع بعد زوال المخاطر الأمنية والظروف التي خلفتها الحرب مع داعش خلال السنوات الأخيرة".

وأوضح أن "رقي ناحية العظيم ما زال في صدارة الإنتاج والهيمنة خلال الموسم الحالي، إلا أن رقي الحويجة عائد بقوة في ظل الإقبال الكبير للمزارعين وعزمهم على إحياء القطاع الزراعي من جديد".

وسجل الرقي المحلي في المحافظات الزراعية مثل ديالى وكركوك وصلاح الدين، معدلات إنتاج عالية بعد نجاح الخطط الزراعية الصيفية التي نفذت بجهود ذاتية من قبل المزارعين، لعدم تحديد خطط زراعية مدعومة من الجهات الحكومية، نتيجة مشكلات نقص المياه والإيرادات المائية.